В Сургут пришла аномальная жара

Столбик термометра в Сургуте в ближайшие дни будет держаться на отметке в +32 градуса по Цельсию. По сообщениям синоптиков, такая температура в городе сохранится в городе в начале следующей недели. При этом ни осадков, ни облачности в небе над Сургутом не ожидается.

С учетом столь высокой температуры, повышается риск возникновения лесных пожаров, поэтому специалисты рекомендуют горожанам соблюдать осторожность при обращении с огнем и воздержаться от посещения лесных массивов.

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