В Сургуте иномарка на большой скорости влетела в столб. Погибло три человека

В Сургуте ночью 14 июля на улице Энергетиков автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб освещения, сообщает городской паблик «К-Информ». От удара машину разорвало на две части. Из находившихся в автомобиле четырех человек в результате ДТП погибло трое. Одна девушка от полученных травм скончалась на месте, вторая – в машине скорой помощи. Жизнь молодого человека, находившегося в BMW, пытались спасти врачи, но сделать этого не удалось. Еще один мужчина, имевший признаки алкогольного опьянения, отделался ушибами. По его словам, за рулем находилась одна из девушек, но, некоторые очевидцы утверждают, что именно он управлял автомобилем.