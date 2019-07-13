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Мать-одиночка вышла на пикет у администрации Сургута. Он пытается привлечь внимание к действиям Ипотечного агентства Югры

На крыльце сургутской администрации прошел очередной одиночный пикет. На этот раз с плакатом "Спасите мою семью" привлечь внимание общественности и власти пыталась мать-одиночка Ольга Тимохина.

СИА-ПРЕСС связался с Ольгой и выяснил причины, по которым женщина решилась на такой шаг.

По ее словам, у нее возник конфликт с Ипотечным агентством Югры, которое несколько лет назад компенсировало Ольге процентную ставку по ипотеке, а теперь хочет взыскать эту сумму обратно в размере 850 тысяч рублей.

"Я была после смерти мужа, одна с ребенком, в положении вторым ребенком. Я взяла в 2011 году ипотеку под 14,5 процентов — 2 млн рублей и купила квартиру, - рассказывает Ольга. - Но дело в том, что чуть ранее, в 2009 году мне по наследству от родителей достался дом 27.4 кв.м в аварийном состоянии. На руках у меня были все документы для признания этого дома официально аварийным, я говорила об этом в Ипотечном агентстве, но мне ответили, что эти документы им без надобности.

Фотографии дома, предоставленные группой "Сургут для детей"

Этот дом я давно продала за 150 тысяч рублей. Ждала субсидию восемь лет, но вместо нее получила иск в суд на возврат 850 тысяч — это процент компенсации Ипотечного агентства.

Основанием они назвали то, что на момент постановки на учет у меня якобы не было нуждаемости, так как у меня в собственности был тот аварийный дом.

Теперь я должна вернуть 850 тысяч рублей, и еще долг по ипотеке у меня 1147 тысяч. Что будет с моей семьей? Меня посадят за неуплату? У меня заберут единственное жилье, потому что я не смогу платить с таким раскладом? Я останусь на улице с ребенком, выплатив уже почти 2 млн рублей банку?", - спрашивает Ольга Тимохина.

В понедельник СИА-ПРЕСС свяжется с представителями Ипотечного агентства Югры, чтобы узнать их позицию в этой ситуации.


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Сегодня в 19:04, просмотров: 174, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 21:10
Прям как волк одиночка

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