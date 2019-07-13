13 июля в Сургуте пройдет музыкальный фестиваль «Воздух»

Сегодня, 13 июля, в 18:00, в сквере рядом с культурным центром «Порт» начнется фестиваль «Воздух».

"Это музыкальное событие в формате опен-эйр проходит в нашем городе уже второй год. Организаторы обещают выступления Владимира Столбова, Владислава Трибуса, Ростислава Доронина, группы «Напротив всех», «Sedaen», творческого союза «Смиром» и других музыкантов. Откроет фестиваль проект «Гарь» в составе Игоря Капустянского и Марии Масловой", - написал в своей странице в соцсести ВКонтакте глава Сургута Вадим Шувалов.

Вход свободный. Фестиваль будет проходить каждую субботу до конца лета, но только при хорошей погоде.