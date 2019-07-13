В Сургуте пикап объехал пробку по разделительному газону

В Сургуте водитель автомобиля устал стоять в пробке, поэтому направил свое транспортное средство прямо на разделительную полосу с газоном и проехал по нему. Это нарушение правил дорожного движения попало на камеру видеорегистратора, установленного в машине, которая ехала следом.

Видео разместили в паблике К-Информ в соцсети ВКонтакте. Мнение комментаторов разделилось: кто-то предположил, что нарушителю могла позвонить рожающая жена, или, может, диарея человека скрутила. Другие же оказались непреклонны и считают, что за подобное нужно хорошенько штрафовать или даже лишать водительских прав.