​Студенты СурГУ посетили датский вуз в рамках образовательной программы 

СурГУ отправил трех студентов Политехнического института на международный инженерный конкурс Academy CDIO 2019. Его участники получили уникальная возможность испытать свои знания в решении научных вопросов, улучшить навыки работы в команде, а также выучить новый язык. За этим сургутские студенты отправились в Орхусский университет Дании. Это были Антон Осипов, Константин Власов и Анна Баженова – немногие, кому удалось пройти отбор и опередить сотни желающих принять участие в международной программе по обмену.

Главной темой конкурса в этом году была оптимизации водных и энергетических ресурсов в жилых и офисных помещениях. И, как говорит заведующий кафедрой автоматики компьютерных систем СурГУ Андрей Запевалов, наши студенты показали очень хорошую инженерную подготовку, если не сказать, что одну из самых сильных.

Результатом обучения в Дании для Антона Осипова стала компьютерная программа для обработки показаний счетчиков водоотведения, а Анна Баженова за это время произвела расчеты экономии расходов на воду и электричества с погрешностью в сотые доли процента.

Итоги работы в рамках конкурса Academy CDIO 2019 СурГУ оценивает как положительные. Вот, что об этом думает Андрей Запевалов: «Для нас было важно не только показать наши наработки и потенциал студентов, но и посмотреть на организацию таких интернациональных фокус-групп: как работают будущие инженеры в команде, возможно ли достичь качественных результатов за такой короткий срок, насколько подготовлены обучающиеся из разных стран, и не отстаем ли мы с методиками преподавания. Качество обучения наших студентов сегодня действительно высоко оценивают и международные коллеги».

Подобные обучающие программы международного уровня не редкость для Уральского и Сибирского федерального университета, но для СурГУ это первый опыт. В дальнейшем сургутский ВУЗ планирует продолжить участвовать в программах по обмену и поддерживать связи с университетами других стран.