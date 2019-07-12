С августа в коммунальных квитанциях сургутян появится новая строка — оплата жилищной страховки

В редакцию СИА-ПРЕСС стали приходить письма от сургутян, которые просят разобраться в правдивости объявлений, которые они видят в своих подъездах. В этих листовках сказано, что начиная с 4 августа 2019 года в силу вступает Закон №320-ФЗ, который предусматривает добровольное региональное страхование жилья в силу чрезвычайных ситуациях.

Это якобы означает, что уже с августа в своих расчетках сургутяне будут видеть новую строчку, содержащую определенную сумму за оплату жилищного страхования. «Собственники могут сами решить: платить за страховку или нет. Если вы оплатите первую квитанцию, не вычеркнув эту строку, значит, вы даете свое добровольное согласие на заключение договора и дальнейшую оплату страховки. Если вы вычеркните эту строку, в дальнейшем квитанции по ЖКХ должны будут приходить без этой строки», — сказано в объявлении.

Как в январе сообщала «Российская газета», страховой полис, который владельцы объектов жилой недвижимости будут оплачивать ежемесячными взносами, включит не только риски, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. А «Знак» писал, что страхование жилья обойдется примерно в 150 рублей ежемесячно.

СИА-ПРЕСС связалось с директором УК «Северстрой» Анатолием Мотычаком, который ответил, что слышит о нововведениях впервые: «Что за глупости? Есть четко утвержденная форма квитанции. Туда нельзя просто так внести никакую новую строчку. Не представляю, как страховые компании могли бы пролоббировать такой проект».

Аналогичного мнения придерживается директор УК «ДЕЗ ВЖР» Вячеслав Чураков. Он так же отметил, что ни о каких изменениях не слышал. По его словам, подобные новшества не происходят незаметно. В качестве примера он напомнил об ажиотаже, который в свое время возник на фоне появления взносов за капремонт.

Однако СИА-ПРЕСС связалось с сургутским адвокатом Алексеем Редькиным, и он сообщил, что сургутяне, разместившие объявления в подъездах, правы. Закон №320-ФЗ, подписанный президентом и утвержденный Госдумой, действительно скоро вступит в силу.

«У нас много разных стихийных бедствий в стране происходило: то пожары, то потопы. В итоге Правительство озаботилось этой задачей и предложило людям возможность добровольного страхования своего имущества. Но мне кажется, что это как обычно — только пока добровольно. Сумму включат расчетку, и если человек согласен оплачивать, то он оплачивает. Но это напоминает не очень хорошие действия сотовых операторов. Помните, как они раньше нам присылали [разные мобильные услуги]?. Если ты не отказался, то плати. Причем такая практика в судебном порядке была принята незаконной. К сожалению, наши люди нечасто читают квитанции, которые им приходят, смотря только на итоговую цифру. Стоит быть внимательнее».

Есть один нюанс. По словам Вячеслава Чуракова, никакая «новая строка» в квитанциях появиться не должна. В случае возникновения нового вида оплаты, для него будет подготовлена другая форма документа, которая будет рассылаться отдельно.

ИА СИА-ПРЕСС направило официальные запросы в несколько страховых компаний с просьбой разъяснить ситуацию. Мы опубликуем их ответы после того, как они будут получены.