16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,0204   EUR  71,0114  

С августа в коммунальных квитанциях сургутян появится новая строка — оплата жилищной страховки

По закону у собственников есть выбор: платить или нет

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В редакцию СИА-ПРЕСС стали приходить письма от сургутян, которые просят разобраться в правдивости объявлений, которые они видят в своих подъездах. В этих листовках сказано, что начиная с 4 августа 2019 года в силу вступает Закон №320-ФЗ, который предусматривает добровольное региональное страхование жилья в силу чрезвычайных ситуациях.

Это якобы означает, что уже с августа в своих расчетках сургутяне будут видеть новую строчку, содержащую определенную сумму за оплату жилищного страхования. «Собственники могут сами решить: платить за страховку или нет. Если вы оплатите первую квитанцию, не вычеркнув эту строку, значит, вы даете свое добровольное согласие на заключение договора и дальнейшую оплату страховки. Если вы вычеркните эту строку, в дальнейшем квитанции по ЖКХ должны будут приходить без этой строки», — сказано в объявлении.

Как в январе сообщала «Российская газета», страховой полис, который владельцы объектов жилой недвижимости будут оплачивать ежемесячными взносами, включит не только риски, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. А «Знак» писал, что страхование жилья обойдется примерно в 150 рублей ежемесячно.

СИА-ПРЕСС связалось с директором УК «Северстрой» Анатолием Мотычаком, который ответил, что слышит о нововведениях впервые: «Что за глупости? Есть четко утвержденная форма квитанции. Туда нельзя просто так внести никакую новую строчку. Не представляю, как страховые компании могли бы пролоббировать такой проект».

Аналогичного мнения придерживается директор УК «ДЕЗ ВЖР» Вячеслав Чураков. Он так же отметил, что ни о каких изменениях не слышал. По его словам, подобные новшества не происходят незаметно. В качестве примера он напомнил об ажиотаже, который в свое время возник на фоне появления взносов за капремонт.

Однако СИА-ПРЕСС связалось с сургутским адвокатом Алексеем Редькиным, и он сообщил, что сургутяне, разместившие объявления в подъездах, правы. Закон №320-ФЗ, подписанный президентом и утвержденный Госдумой, действительно скоро вступит в силу.

«У нас много разных стихийных бедствий в стране происходило: то пожары, то потопы. В итоге Правительство озаботилось этой задачей и предложило людям возможность добровольного страхования своего имущества. Но мне кажется, что это как обычно — только пока добровольно. Сумму включат расчетку, и если человек согласен оплачивать, то он оплачивает. Но это напоминает не очень хорошие действия сотовых операторов. Помните, как они раньше нам присылали [разные мобильные услуги]?. Если ты не отказался, то плати. Причем такая практика в судебном порядке была принята незаконной. К сожалению, наши люди нечасто читают квитанции, которые им приходят, смотря только на итоговую цифру. Стоит быть внимательнее».

Есть один нюанс. По словам Вячеслава Чуракова, никакая «новая строка» в квитанциях появиться не должна. В случае возникновения нового вида оплаты, для него будет подготовлена другая форма документа, которая будет рассылаться отдельно.

ИА СИА-ПРЕСС направило официальные запросы в несколько страховых компаний с просьбой разъяснить ситуацию. Мы опубликуем их ответы после того, как они будут получены.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:02, просмотров: 354, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы

​В администрации Сургута рассказали, почему в городе устанавливают черные заборы
Кстати, они пластиковые
Анастасия Якупова Сегодня в 17:40
288 0
​Пляж, аттракционы и хоккейный корт: подробности о стройке на Югорском тракте

​Пляж, аттракционы и хоккейный корт: подробности о стройке на Югорском тракте
Сергей Большов, Анастасия Семихатских Сегодня в 14:41
581 0
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» 11 июля в 17:23
908 1
​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?

​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?
Ответы городской администрации на вопросы о незаконно припаркованных на траве автомобилях
Лилия Сулейманова 11 июля в 17:02
793 1
Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов

Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов
Речь идет о продаже недвижимости и машин на сотни миллионов рублей
Лилия Сулейманова 11 июля в 15:14
785 2
Про «гей-парады» в Югре

Про «гей-парады» в Югре
Этот Алексеев раскатывает по российским городам, подает заявки в мэрии на проведение гей-акций, заведомо зная, что местные власти ему откажут. Но он никогда бы и не вышел на парад, если б дали добро
Алексей Пилатов, администратор сообщества «Это Юганск, детка» 11 июля в 11:14
653 1
​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей

​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей
Народ, как только узнал, что вместо их просьбы просто модернизировать хоккейный корт и обустроить их двор, собираются построить двухэтажное здание с большой посещаемостью, тут же стал писать во все инстанции
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» 11 июля в 10:19
631 15
«Пока контейнеры появятся — город будет похож на свалку». Бизнесмены Сургута жалуются на проблемы с вывозом мусора

«Пока контейнеры появятся — город будет похож на свалку». Бизнесмены Сургута жалуются на проблемы с вывозом мусора
Анастасия Якупова 11 июля в 08:12
674 3
​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой

​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой
Рассказываем о масштабных сдвигах в массовом сознании наших соотечественников
Дмитрий Щеглов 10 июля в 17:46
1094 18
​На пути к полумиллионнику

​На пути к полумиллионнику
По моему расчету к 2035 году численность трудоспособного населения вырастет больше чем на 60 тысяч человек. Где взять новые рабочие места?
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 10 июля в 14:23
1108 10
​Жалкое зрелище

​Жалкое зрелище

Начинаются подсчеты «чего Грузия потеряет от разрыва с нами отношений». То есть, вы не собираетесь разрывать отношения? Граждане великой страны подсчитывают убытки какого-то жалкого колхоза – бутылки с вином пересчитывают
Елена Курилова, сургутянка 10 июля в 11:20
1027 11
​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!

​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!
Предлагаю при ближайшем рассмотрении вопроса об изменении правил землепользования и застройки внести правки — чтобы в Сургуте в принципе нельзя было строить дома выше 12 этажей
Сергей Антонов, сургутянин 10 июля в 10:43
658 3
Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Публикуем список действующих пунктов приема
Сергей Большов 10 июля в 09:54
511 2
​Закон и порядок-1. Охота на лосося

​Закон и порядок-1. Охота на лосося
Новый закон подвергает смертельному риску всю хрупкую речную экосистему. Ну а поскольку все экосистемы тесно связаны друг с другом – то, по цепочке, весь экологический каркас России.
Олег Владимиров 10 июля в 09:41
395 0
Дмитрий Щеглов

​Кортежем по рейтингу
А нельзя ли беречь президента так, чтобы при этом не страдали его избиратели? Ну, там, если вы знаете, что он опаздывает на три-четыре часа – отпустить студентов размять ноги, сходить в туалет, попить водички
Дмитрий Щеглов 09 июля в 18:46
1296 18
В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии

В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии
Артем Мазнев 09 июля в 17:31
951 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика