​В Сургутском педагогическом университете назначили нового ректора

Временно исполняющий обязанности руководителя Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин с понедельника официально назначен ректором. Ранее он занимал должность первого проректора университета. Назначение одобрила губернатор Югры Наталья Комарова, подписав соответствующее распоряжение. Документ размещен на официальном сайте правительства округа.

Информацию о вступлении в должность корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердил сам Засыпкин. «Да, с 15 июля меня назначили ректором», — пояснил в беседе руководитель вуза.

Напомним, ранее должность главы СурГПУ занимала Надежда Коноплина. Более тридцати лет она занимала должность ректора, а в январе этого года она ушла на пенсию.