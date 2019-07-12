Экс-начальник городского УМВД Александр Ерохов продолжит работать в Сургуте

Бывший начальник УМВД Сургута Александр Ерохов, который подал в отставку в мае этого года, продолжит работать в правоохранительных органах в Сургуте. Об этом на пресс-конференции рассказал глава УМВД по Югре Василий Романица.

«Далеко не уходит, не прощается с коллективом, будет работать в аппарате управления МВД, возможно с дислокацией в Сургуте. Так он сможет поддерживать коллектив, и географически такое расположение удобно», — рассказал Романица. В какой должности будет служить Ерохов, и чем он будет заниматься в городе, Романица не сообщил, пообещав дать информацию после выхода Ерохова из отпуска.

Также главный полицейский Югры отметил заслуги своего подчиненного, подчеркнув, что Ерохов проработал на должности восемь лет, и показал прекрасные результаты, несмотря на то, что начал свою деятельность в «нелегкое время старта реформы МВД».

Напомним, с 10 июля на должность главы УМВД по Сургуту принят Руслан Кондрашов, ранее трудившийся заместителем начальника полиции по оперативной работе в республике Карелия.