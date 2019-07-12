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​Житель Югры, который пытался угнать самолет, был трезвым в тот момент

Судебная экспертиза показала, что Павел Шаповалов, которого обвиняют в угоне самолета, летевшего в направлении Сургут — Москва, был трезв во время рейса. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщила представитель Коллегии адвокатов Югры Анастасия Калинина, участвовавшая в судебном заседании, проходившем накануне, 11 июля.

«Не нашли ни наркотиков, ни алкоголя в крови. Он был трезвым», — отметила Калинина. Также она пояснила, что вчерашнее заседание было посвящено вопросу продления меры пресечения. «Само рассмотрение дела пройдет 18 июля. На заседании исследуют доказательства в части виновности или не виновности», — заявила адвокат. Она добавила, что накануне было решено на период судебного следствия продлить меру пресечения содержание под стражей для Шаповалова.

Напомним, 22 января рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Сургута в Москву. Спустя 40 минут после взлета федеральные СМИ сообщили, что пассажир потребовал направить самолет вместо Москвы в Афганистан. Судно экстренно приземлилось в Ханты-Мансийске. С того момента мужчина задержан и содержится под стражей.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 263, комментариев: 0


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