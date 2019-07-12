​В Сургуте за полгода изъято 30 кг наркотиков — половина от всего объема по Югре

В Сургуте за полгода полицейскими было изъято 30 кг наркотиков. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет почти 50 процентов от объема наркотических веществ, изъятых в целом по Югре.

«Город Сургут остается привлекательным для крупных сбытчиков», — сообщил глава УМВД по Югре Василий Романица в ходе пресс-конференции, похвалив работу местных полицейских и отметив, что работу в этом направлении нужно усилить еще больше. А также сделать упор на профилактическую работу с молодежью.