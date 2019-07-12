​В Сургуте против дистанционных мошенников будет работать группа молодых хакеров

В Сургуте собрана группа молодых ребят-хакеров, которые будут помогать полиции бороться с дистанционными мошенниками. Об этом главе УМВД по Югре Василию Романице рассказал председатель Общественного совета при городском отделе КМВД, ректор СурГУ Сергей Косенок. Он отметил, что в данный момент продумывается механизм взаимодействия с полицией, а главная цель группы — пресечь мошенничество еще на стадии общения мошенника и жертвы.

Романица отметил, что несмотря на серьезную работу правоохранительных органов, в Югре, как и во всей России, наблюдается рост числа дистанционных мошенничеств: «Раньше по всему округу мы фиксировали пять-семь обращений в сутки о мошенничестве, а сейчас — за 20 случаев».