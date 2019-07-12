В Сургуте назначен новый начальник УМВД. Он приехал из Карелии

Сегодня было названо имя нового начальника УМВД по Сургуту, им стал Руслан Кондрашов. По озвученной информации, он прибыл из республики Карелия, где до этого занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе.

Нового главу сургутских силовиков представил лично начальник УМВД России по Югре Василий Романица во время пресс-конференции, посвященной итогам полугодия.

Напоминаем, что до мая 2019 года пост главы УМВД Сургута занимал Александр Ерохов. Ему на замену временно пришел Владимир Бабушкин. С того момента в Сургуте произошло два громких скандала с участием сотрудников полиции. Первый прогремел в конце мая, когда сын Владимира Бабушкина подрался с «честным гаишником» Сергеем Ивановым. Примерно в то же время ряд сотрудников сургутской полиции пожаловались в СК и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на «палочную» систему в городской ГИБДД, что стало поводом для масштабной проверки.

Справка:

Кондрашов Руслан Сергеевич родился 14 июня 1976 года в г. Зыряновск, Восточно-Казахстанской области. В органах внутренних дел с 1995 года. В 1999 году после окончания Тюменского юридического института МВД России начал службу с должности оперуполномоченного ОБЭП ОВД г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011 году возглавил Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В 2015 году был назначен на должность заместителя начальника полиции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, а затем на аналогичную должность в МВД России по республике Карелия.