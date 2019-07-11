​В Сургуте мужчина врал девушкам, что делает их стюардессами. Ему грозит пять лет тюрьмы за мошенничество

Сургутская полиция задержала 33-летнего уроженец Владивостока, которого обвиняют в мошенничестве. Мужчина, ранее судимый за организацию преступного сообщества и совершение мошенничества в особо крупном размере, предлагал сургутянкам помощь в подготовке к собеседованию для трудоустройства бортпроводником. Злоумышленник проводил вводные тренинги, а после заключал договор о сотрудничестве на 13 тысяч рублей, обещая и дальше проводить обучение. Далее девушки должны были ждать звонка, однако его так и не поступило, а по телефону, указанному в договоре, никто не отвечал.

«Мужчина рассказал, что с помощью созданного им сайта находил доверчивых клиентов, которым говорил, что у него заключены договоры с крупными авиакомпаниями, и он занимается подбором персонала. Набирая определенную группу людей, проводил мастер-классы по прохождению собеседований. После чего, отбирал кандидатов, полагаясь на внешние данные, знание иностранных языков и коммуникабельность, обещая помочь в трудоустройстве, — поясняют сотрудники полиции. — Подозреваемый скрывал, что для работы бортпроводником необходимо окончить обязательные полугодичные курсы. Со своими жертвами он заключал недействительные договоры и исчезал. По данным оперативников фирма, которую представлял задержанный ликвидирована».

По данным правоохранителей, от действий преступника пострадало более пяти сургутянок. Предварительная сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.