В Сургуте на ремонт школ выделяют 160 миллионов рублей. Что сделают?

На ремонт сургутских школ и детских садов этим летом потратят больше 160 миллионов рублей. Об этом рассказала директора департамента образования администрации Сургута Анна Томазова во время посещения школы № 6, где идет ремонт пищеблока.

«Мы рассчитываем, что в августе к приемке после ремонта будут готов 85 из 86 городских образовательных учреждений. В основном работы будут проводится на кровле школ и детских садов, а также в пищеблоках, где, к тому же, обновят оборудование», – отметила Анна Томазова.

Из-за роста численности детей в школах администрация города собирается заменить мебель в 29 образовательных учреждений, на что потратят 23 миллиона рублей. Кроме того, в 12 школ придет новое оборудование для технопарков.

Также Анна Томазова сообщила, что в ремонте и поставке нового оборудования школам помогают иные источники финансирования.

«Например, в детский садик «Белоснежка» депутат окружной думы Илья Кандаков помог поставить новую метеорологическую станцию, где дети могут изучать погоду. Это не единственная такая помощь, но точную сумму средств, которая приходит из иных источников назвать не смогу. Но это меньше, чем вкладывает муниципалитет», – объяснила Анна Томазова.