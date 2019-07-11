​Тюльпанов на проспекте Мира больше не будет

Администрация Сургута отказалась от идеи высаживать тюльпаны на проспекте Мира. На протяжении порядка пяти лет они служили украшением дороги, но отныне их заменят на газон.

«На проспекте Мира сейчас производится создание газона. Там будет разделительная полоса с цельным ровным зеленым покрытием, которое будет коситься», –– отметила директор МБУ управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности администрации Сургута Ольга Соколова.

Увидеть тюльпаны теперь можно будет только в трех значимых местах города: