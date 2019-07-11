​Администрация Сургута рассказала, почему запретила проводить гей-парад

Сургутская администрация ответила СИА-ПРЕСС, почему не дала лидеру российского ЛГБТ-сообщества Николаю Алексееву разрешение на проведение гей-парада.
Причина — в тех целях, которые преследуют активисты. А именно — привлечение внимания к проблеме соблюдения прав гомосексуалистов, борьба с гомофобией, фашизмом и ксенофобией.
Эти цели, по мнению администрации Сургута, нарушают запреты, предусмотренные сразу тремя правовыми актами:
- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- ч. 1 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).
Также представители администрации ссылаются на «нравственные ценности и представления о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве, получили свое юридическое закрепление в Конституции Российской Федерации».
Публикуем полный текст ответа:
«Учитывая, что целью
публичного мероприятия является привлечение внимания общества и власти к
проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и
гендерных меньшинств, привлечение внимания общества и власти к существующей
дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, гомофобии (ненависти к
сексуальным меньшинствам), трансфобии (ненависти к гендерным меньшинствам),
фашизму и ксенофобии, согласовать указанное публичное мероприятие не
представляется возможным, а также отсутствуют основания чтобы предложить иные
места, время для проведения публичного мероприятия, поскольку цели нарушают
запреты, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», а также положения ч. 1 ст. 6.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нравственные ценности и представления о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве, получили свое юридическое закрепление в Конституции Российской Федерации (часть 2 статьи 7, часть 1 статьи 38, пункт «ж» части 1 статьи 72)».
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 12 июля в 11.00