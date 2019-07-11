​Администрация Сургута рассказала, почему запретила проводить гей-парад

Сургутская администрация ответила СИА-ПРЕСС, почему не дала лидеру российского ЛГБТ-сообщества Николаю Алексееву разрешение на проведение гей-парада.

Причина — в тех целях, которые преследуют активисты. А именно — привлечение внимания к проблеме соблюдения прав гомосексуалистов, борьба с гомофобией, фашизмом и ксенофобией.

Эти цели, по мнению администрации Сургута, нарушают запреты, предусмотренные сразу тремя правовыми актами:

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

ч. 1 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

Также представители администрации ссылаются на «нравственные ценности и представления о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве, получили свое юридическое закрепление в Конституции Российской Федерации».

Публикуем полный текст ответа:

«Учитывая, что целью публичного мероприятия является привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, привлечение внимания общества и власти к существующей дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, гомофобии (ненависти к сексуальным меньшинствам), трансфобии (ненависти к гендерным меньшинствам), фашизму и ксенофобии, согласовать указанное публичное мероприятие не представляется возможным, а также отсутствуют основания чтобы предложить иные места, время для проведения публичного мероприятия, поскольку цели нарушают запреты, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также положения ч. 1 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нравственные ценности и представления о браке, семье, материнстве, отцовстве, детстве, получили свое юридическое закрепление в Конституции Российской Федерации (часть 2 статьи 7, часть 1 статьи 38, пункт «ж» части 1 статьи 72)».