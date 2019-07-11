За лето все школы Сургута защитят от террористов. На это потратят 13 миллионов рублей

Этим летом во всех образовательных учреждениях Сургута закончат установку антитеррористического оборудования. Речь идет о системах контроля и управления доступом – турникетах, электромагнитных замках, шлагбаумы и так далее. Об этом рассказала директор департамента образования городской администрации Анна Томазова во время посещения школы № 6, где ведется ремонт.

«На это выделено 13 миллионов рублей. Работы должны пройти в июле-августе в 22 зданиях общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. После этого мы на 100 процентов закроем наши потребности по таким системам», – объяснила Анна Томазова.

Кроме того, сургутская администрация планирует заменить в городских образовательных учреждениях аналоговое видеонаблюдение на цифровое. На это выделили 50 миллионов рублей, чтобы поменять все системы видеонаблюдения в 23 образовательных учреждениях.