​В Сургуте закрыли хлебозавод из-за гастарбайтера

Сургутское отделение федеральной службы судебных приставов остановили деятельность хлебозавода «Бояр». Специалисты ведомства поясняют, что после проверки миграционной службы выяснилось, что руководитель предприятия привлек к работе в пекарне гражданина Украины. Директора привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства».

По решению суда приставы остановили работу хлебозавода на 14 суток.

«В целях исполнения судебного решения судебный пристав-исполнитель незамедлительно вручил руководителю постановление о возбуждении исполнительного производства, требование о приостановлении деятельности и предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение судебного решения», — отмечают специалисты службы.

По словам приставов, гражданин Украины уже был уволен, тем самым руководство исполнило решение суда.