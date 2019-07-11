На озеленение Сургута в этом году потратили 14 млн рублей. Как именно использовали эти средства?

Половина лета миновала, первая его часть была прохладной, поэтому работы по озеленению города вынужденно начались с небольшой задержкой. И сегодня во время пресс-конференции представители лесопаркового хозяйства администрации Сургута отчитались, что было сделано в городе за последние месяцы.

В июне началась обрезка зеленых насаждений, которая проходит довольно масштабно: за весь сезон планируется обрезать порядка 2,5 тысяч деревьев.

Также недавно сургутяне жаловались в соцсетях на высокую траву, которую никто не косит. Однако по информации чиновников покос на данный момент выполнен уже на 80 процентов (это примерно 1 / 11 часть Сургута).

На сегодняшний день в городе создано 34 цветника. Их суммарная площадь составляет почти три гектара. Расположение цветников в этом году не изменилось, однако их рисунок подвергся корректировке. Например, дизайн полностью изменился на транспортной развязке у магазина «Детский мир» и в сквере «Площадь Советов».

«Работа по озеленению города начинается с октября – ноября. Именно в это время мы начинаем прорабатывать дизайны. У нас каждые три года меняется ассортимент цветов, а также мы стараемся менять цветовое оформление», –– отметила директор МБУ управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова.

Для увеличения площади цветочного оформления города и повышения декоративности были использованы элементы вертикального озеленения: подвесные кашпо, вазоны, этажерки, и цветочные фигуры, их общее количество в 2019 году составит 748 единиц.

На озеленении городских территорий из бюджета будет затрачено порядка 14 миллионов рублей.