​Активисты заявили в прокуратуру и счетную палату на руководство одного из поселений Югры из-за разобранного тротуара

Активисты Общероссийского народного фронта Югры направили в окружную прокуратуру и счетную палату Сургутского района обращения — общественники просят проверить эффективно ли расходование бюджетных средств на благоустройство поселка Белый Яр.

Активисты ОНФ отметили, что тротуары отремонтировали впервые в 2017 году, однако сейчас пешеходные дорожки снова разобраны.

Для проведения реконструкции дорог в городском поселении демонтировали тротуары, отремонтированные менее двух лет назад. Бюджет понес миллионные потери, —

заявляют активисты на своем сайте, отмечая, что на сегодняшний день тротуары разобраны на трех улицах: Кушникова, Некрасова и Маяковского.

Кроме того, по словам общественников, в администрация поселения объясняют, что в 2017 году специалисты, проводя работы по благоустройству, не знали о предстоящей реконструкции дорог и инженерных коммуникаций, из-за которой, собственно, и пришлось вскрывать почти новые тротуары. В тот момент, как передают активисты, пешеходные дорожки были необходимы в Белом Яре, так как ГИБДД и прокуратура выписали предписание администрации по данному поводу. Отмечается, что два года назад на благоустройство тротуаров из бюджета было выделено порядка 7,5 млн рублей.

Получить оперативную информацию от представителей югорской прокуратуры на момент публикации материала не удалось.

Глава поселения Белый Яр Елена Никифорова в разговоре с СИА-ПРЕСС полноценно комментировать ситуацию отказалась. «Я всем комментарии дала, телевидению не давала. После проверки прокуратуры будем комментировать. Я своей вины не чувствую никакой здесь», — заявила Никифорова.