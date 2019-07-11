16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Активисты заявили в прокуратуру и счетную палату на руководство одного из поселений Югры из-за разобранного тротуара

Фото: onf.ru
Фото: onf.ru

Активисты Общероссийского народного фронта Югры направили в окружную прокуратуру и счетную палату Сургутского района обращения — общественники просят проверить эффективно ли расходование бюджетных средств на благоустройство поселка Белый Яр.

Активисты ОНФ отметили, что тротуары отремонтировали впервые в 2017 году, однако сейчас пешеходные дорожки снова разобраны.

Для проведения реконструкции дорог в городском поселении демонтировали тротуары, отремонтированные менее двух лет назад. Бюджет понес миллионные потери, —

заявляют активисты на своем сайте, отмечая, что на сегодняшний день тротуары разобраны на трех улицах: Кушникова, Некрасова и Маяковского.

Кроме того, по словам общественников, в администрация поселения объясняют, что в 2017 году специалисты, проводя работы по благоустройству, не знали о предстоящей реконструкции дорог и инженерных коммуникаций, из-за которой, собственно, и пришлось вскрывать почти новые тротуары. В тот момент, как передают активисты, пешеходные дорожки были необходимы в Белом Яре, так как ГИБДД и прокуратура выписали предписание администрации по данному поводу. Отмечается, что два года назад на благоустройство тротуаров из бюджета было выделено порядка 7,5 млн рублей.

Получить оперативную информацию от представителей югорской прокуратуры на момент публикации материала не удалось.

Глава поселения Белый Яр Елена Никифорова в разговоре с СИА-ПРЕСС полноценно комментировать ситуацию отказалась. «Я всем комментарии дала, телевидению не давала. После проверки прокуратуры будем комментировать. Я своей вины не чувствую никакой здесь», — заявила Никифорова.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:41, просмотров: 184, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» Сегодня в 17:23
222 0
​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?

​Почему в Сургуте могут отклонить жалобу на парковку на газоне? Почему не можем штрафовать много, как в Москве или Уфе? От чего зависит размер штрафа?
Ответы городской администрации на вопросы о незаконно припаркованных на траве автомобилях
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:02
191 0
Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов

Сургутяне обвиняют компанию, продающую арестованное имущество в Югре, в фальсификации торгов
Речь идет о продаже недвижимости и машин на сотни миллионов рублей
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:14
314 1
Про «гей-парады» в Югре

Про «гей-парады» в Югре
Этот Алексеев раскатывает по российским городам, подает заявки в мэрии на проведение гей-акций, заведомо зная, что местные власти ему откажут. Но он никогда бы и не вышел на парад, если б дали добро
Алексей Пилатов, администратор сообщества «Это Юганск, детка» Сегодня в 11:14
418 0
​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей

​Вызов депутату Дмитрию Нечепуренко. Как обустроить двор ваших избирателей
Народ, как только узнал, что вместо их просьбы просто модернизировать хоккейный корт и обустроить их двор, собираются построить двухэтажное здание с большой посещаемостью, тут же стал писать во все инстанции
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» Сегодня в 10:19
507 13
«Пока контейнеры появятся — город будет похож на свалку». Бизнесмены Сургута жалуются на проблемы с вывозом мусора

«Пока контейнеры появятся — город будет похож на свалку». Бизнесмены Сургута жалуются на проблемы с вывозом мусора
Анастасия Якупова Сегодня в 08:12
605 3
​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой

​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой
Рассказываем о масштабных сдвигах в массовом сознании наших соотечественников
Дмитрий Щеглов 10 июля в 17:46
1034 18
​На пути к полумиллионнику

​На пути к полумиллионнику
По моему расчету к 2035 году численность трудоспособного населения вырастет больше чем на 60 тысяч человек. Где взять новые рабочие места?
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 10 июля в 14:23
985 8
​Жалкое зрелище

​Жалкое зрелище

Начинаются подсчеты «чего Грузия потеряет от разрыва с нами отношений». То есть, вы не собираетесь разрывать отношения? Граждане великой страны подсчитывают убытки какого-то жалкого колхоза – бутылки с вином пересчитывают
Елена Курилова, сургутянка 10 июля в 11:20
960 11
​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!

​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!
Предлагаю при ближайшем рассмотрении вопроса об изменении правил землепользования и застройки внести правки — чтобы в Сургуте в принципе нельзя было строить дома выше 12 этажей
Сергей Антонов, сургутянин 10 июля в 10:43
551 3
Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Публикуем список действующих пунктов приема
Сергей Большов 10 июля в 09:54
449 2
​Закон и порядок-1. Охота на лосося

​Закон и порядок-1. Охота на лосося
Новый закон подвергает смертельному риску всю хрупкую речную экосистему. Ну а поскольку все экосистемы тесно связаны друг с другом – то, по цепочке, весь экологический каркас России.
Олег Владимиров 10 июля в 09:41
372 0
Дмитрий Щеглов

​Кортежем по рейтингу
А нельзя ли беречь президента так, чтобы при этом не страдали его избиратели? Ну, там, если вы знаете, что он опаздывает на три-четыре часа – отпустить студентов размять ноги, сходить в туалет, попить водички
Дмитрий Щеглов 09 июля в 18:46
1241 17
В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии

В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии
Артем Мазнев 09 июля в 17:31
896 1
​Очень странная политика

​Очень странная политика
Плюнь в русского туриста, он утрется и пойдет кушать сациви. Харчки ему что божья роса – «Путин и политика одно, а люди другое», – счастливо лопочет он
Елена Курилова, сургутянка 09 июля в 15:49
1010 13
​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь

​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь
Анастасия Айджанова, Карина Дроздецкая 09 июля в 12:37
796 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика