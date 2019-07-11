В Сургуте с 11 по 15 июля будет перекрыта улица Сосновая

Из-за проведения дорожных работ в Сургуте будет перекрыта улица Сосновая. Произойдет это с 21.00 11 июля до 6.00 15 июля.

Как отмечается на сайте муниципалитета, на время перекрытия движение городских маршрутных автобусов № 1, 12, 20, 31, 118 будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме: — улица Щепеткина, улица Терешковой, улица Декабристов, улица Сосновая и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Также напомним, что в Сургуте до конца лета будет закрыт перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы.