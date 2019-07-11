В Сургуте на мужчину напали с ножом в районе Черного Мыса

В Сургуте накануне 10 июля, поздно вечером, неизвестные напали на мужчину с ножом. Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту, сургутянина 1970 г.р. ударили ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали, неизвестные скрылись.

Произошло нападение возле сапожной мастерской около адреса Школьная, 48, в районе Черного Мыса.

Раненого госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, состояние его тяжелое.

Полицейские проводят проверку, нападавшие пока не пойманы.