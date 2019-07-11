«Сургут снова становится бандитским?» Горожане обсуждают автобус, который разбили в аэропорту

В аэропорту «Сургут» злоумышленники разбили пассажирский микроавтобус. Сообщение об этом появилось в местном городском сообществе в «Вконтакте».

«Сегодня сломали автобус, завтра проткнут водителя? Небезопасно даже на территории аэропорта. Налетчики до сих пор не задержаны. Это беспредел. Сургут снова становится бандитским городом?», — пишет автор видео с места происшествия.

Судя по сообщениям в сети, машина принадлежит бизнесмену из Ноябрьска. По словам пользователей, у предпринимателя произошел конфликт с конкурентами.

«Полиция Сургута возбудила и расследует уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативные мероприятия», — сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе городского УМВД.

Фото: vk.com/kinform.