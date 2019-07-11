​Сургутянин, которого осудили за наркотики в Бали, закрыл свой тюремный ресторан

Повар из Сургута Роман Калашников, задержанный два года назад с тремя килограммами гашиша на Бали, закрывает свой ресторан в тюрьме. Причиной тому стал перевод в другое место заключения, где, по словам осужденного, нет сотовых телефонов и интернета. Также Калашников отметил, что ресторан, открытый им и еще двумя заключенными, пользовался успехом. «Команда из трех человек поставила рекорд, и за неделю на территории тюрьмы приготовили и продали блюд больше чем на 1000 долларов», — пишет повар на своей странице в «Вконтакте».

Напомним, сургутянина арестовали в аэропорту Бали летом 2017 года при попытке провезти через границу наркотики. Сначала горожанину грозила смертная казнь, но благодаря содействию следствию, суд приговорил Калашникова к 17 годам лишения свободы. Последние два года молодой человек занимался любимым делом, готовил еду для заключенных, и даже открыл ресторан в стенах тюрьмы.