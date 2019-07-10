16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7988   EUR  71,5631  

Полиция Сургута задержала серийную воровку продуктов. Девушка перепродавала еду, чтобы купить наркотики

Сотрудники сургутской полиции задержали девушку, которая обвиняется в нескольких кражах. За последние два месяца подозреваемая совершила три кражи, два мелких хищения, а также попытку кражи.

«В первом случае подозреваемая вынесла товар на сумму порядка четырех тысяч рублей, во втором случае девушка похитила дорогостоящий сыр на сумму порядка пяти тысяч рублей. Обе торговые точки расположены на улице Быстринская. Накануне была совершена еще одна кража в торговой точке по улице Пушкина. Подозреваемая снова похитила продовольственные продукты», — сообщают специалисты УМВД.

Также отмечается, что установить личность преступницы удалось благодаря записям видеонаблюдения установленным в магазине. Злоумышленницу задержали по горячим следам и доставили в отделение полиции.

Сургутянка объяснила правоохранителям, что перепродавала похищенное, а деньги тратила на покупку запрещенных веществ.

Сейчас девушка ожидает судебного решения под подпиской о невыезде.

ФФото, видео: 86.мвд.рф.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:34, просмотров: 58, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой

​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой
Рассказываем о масштабных сдвигах в массовом сознании наших соотечественников вместе с социологом Анастасией Никольской
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:46
43 0
​На пути к полумиллионнику

​На пути к полумиллионнику
По моему расчету к 2035 году численность трудоспособного населения вырастет больше чем на 60 тысяч человек. Где взять новые рабочие места?
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 14:23
339 4
​Жалкое зрелище

​Жалкое зрелище

Начинаются подсчеты «чего Грузия потеряет от разрыва с нами отношений». То есть, вы не собираетесь разрывать отношения? Граждане великой страны подсчитывают убытки какого-то жалкого колхоза – бутылки с вином пересчитывают
Елена Курилова, сургутянка Сегодня в 11:20
507 11
​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!

​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!
Предлагаю при ближайшем рассмотрении вопроса об изменении правил землепользования и застройки внести правки — чтобы в Сургуте в принципе нельзя было строить дома выше 12 этажей
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 10:43
421 3
Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Публикуем список действующих пунктов приема
Сергей Большов Сегодня в 09:54
328 0
​Закон и порядок-1. Охота на лосося

​Закон и порядок-1. Охота на лосося
Новый закон подвергает смертельному риску всю хрупкую речную экосистему. Ну а поскольку все экосистемы тесно связаны друг с другом – то, по цепочке, весь экологический каркас России.
Олег Владимиров Сегодня в 09:41
312 0
В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии

В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии
Артем Мазнев 09 июля в 17:31
804 1
​Очень странная политика

​Очень странная политика
Плюнь в русского туриста, он утрется и пойдет кушать сациви. Харчки ему что божья роса – «Путин и политика одно, а люди другое», – счастливо лопочет он
Елена Курилова, сургутянка 09 июля в 15:49
932 13
​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь

​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь
Анастасия Айджанова, Карина Дроздецкая 09 июля в 12:37
699 2
Могут ли соседи держать дома змею?

Могут ли соседи держать дома змею?
Зависит от того, ядовитая она или нет, а также от времени ее приобретения
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 09 июля в 11:47
484 6
Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам

Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута 09 июля в 09:08
485 0
​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
В 2019 году МЧС одобрило 16 пляжей в разных районах округа. Больше всего повезло Нижневартовску и Кондинскому району
Лилия Сулейманова 08 июля в 15:29
699 1
Это не граждане мудаки

Это не граждане мудаки
Дело не только в несознательных автомобилистах, которые, без сомнения, не полезли бы ставить свои авто на обустроенные и огороженные газоны, сшибая бампером металлические ограждения, да еще и при наличии обустроенных стояночных мест
Сергей Бражников, сургутянин 08 июля в 15:05
1133 33
Михаил Леонтьев: «Я радуюсь, когда кто-то аплодирует между частями симфонии. Потому что это значит, что к нам пришел новый слушатель»

Михаил Леонтьев: «Я радуюсь, когда кто-то аплодирует между частями симфонии. Потому что это значит, что к нам пришел новый слушатель»
Анастасия Семихатских 08 июля в 14:18
709 3
Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО

Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО
Еще один важный итог субботника – идея дать имя нашему скверу в честь первого градоначальника Сургута – Петра Александровича Мунарева. Что скажете?
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 08 июля в 12:04
1002 24
Варламов и война цветов

Варламов и война цветов
Прогуляться по проспекту Ленина не вдоль панелек с халабудными магазинчиками, а увидеть петербургскую Гороховую или римскую Кола де Рензо у себя в Сургуте
Сергей Антонов, сургутянин 08 июля в 11:03
528 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика