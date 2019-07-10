Полиция Сургута задержала серийную воровку продуктов. Девушка перепродавала еду, чтобы купить наркотики

Сотрудники сургутской полиции задержали девушку, которая обвиняется в нескольких кражах. За последние два месяца подозреваемая совершила три кражи, два мелких хищения, а также попытку кражи.

«В первом случае подозреваемая вынесла товар на сумму порядка четырех тысяч рублей, во втором случае девушка похитила дорогостоящий сыр на сумму порядка пяти тысяч рублей. Обе торговые точки расположены на улице Быстринская. Накануне была совершена еще одна кража в торговой точке по улице Пушкина. Подозреваемая снова похитила продовольственные продукты», — сообщают специалисты УМВД.

Также отмечается, что установить личность преступницы удалось благодаря записям видеонаблюдения установленным в магазине. Злоумышленницу задержали по горячим следам и доставили в отделение полиции.

Сургутянка объяснила правоохранителям, что перепродавала похищенное, а деньги тратила на покупку запрещенных веществ.

Сейчас девушка ожидает судебного решения под подпиской о невыезде.

ФФото, видео: 86.мвд.рф.