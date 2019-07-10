​В Сургуте хореографическая школа добивается для своих воспитанников появления новой остановки на ПИКСе

Детская хореографическая школа №1, расположенная в микрорайоне ПИКС, просит сургутскую администрацию об установке остановочного комплекса на улице Привокзальной. Причина в том, что воспитанникам школы, которые ездят на занятия со всех районов города, неудобно пешком добираться от единственной ближайшей автобусной остановки, которая находится на улице Крылова.

«Мало того, что школа стоит далеко от центра — в микрорайоне ПИКС — так еще и ближайшая остановка расположена на Крылова. С транспортом есть проблема: ребенку 10-12 лет нужно не просто доехать до школы, но еще и дойти до нее. Мы писали письма в администрацию города, но нам сказали, что по улице Привокзальной нельзя пустить транспорт и сделать там остановку. Объясняют тем, что там узкая дорога, невозможно ее расширить», — отметила заместитель директора ДХШ №1 по УВР Елена Конышева.

От остановки до школы шагать примерно 10 минут, в зимнее время — дольше. С учетом того, что дети с занятий выходят уставшие, это создает определенные трудности.

Напоминаем, что здание хореографической школы ввели в эксплуатацию в 2015 году, и большинство юных танцоров (с 1 по 6 класс) переехали туда из старого здания Городского культурного центра.

ИА СИА-ПРЕСС запросило у администрации Сургута ответ, действительно ли рядом со школой невозможно организовать остановку, и почему этим не озаботились еще на этапе утверждения проекта ДХШ №1 (и открывшей в 2016 году рядом с ней Детской школы искусств №2).

Подробнее о других проблемах хореографической школы можно почитать здесь.