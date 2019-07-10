В школы искусств Сургута закупили новые музыкальные инструменты, компьютеры и нотную библиотеку

В рамках федерального проекта «Культурная среда» администрация Сургута приобрела музыкальные инструменты и иное оборудование для трех детских школ искусств. Это учреждения дополнительного образования №1, 2 и 3. Остальные готовятся попасть в программу в следующем году.
По сообщению председателя комитета культуры и туризма администрации города Владимира Фризена, выделенные средства поступают сразу из трех бюджетов: федерального, окружного и муниципального. Всего это около 12 миллионов рублей, и только пять процентов из них составляют средства города.
Деньги пойдут на улучшение материально-технической базы школ. Для них закупят музыкальные инструменты, оборудование для компьютерных классов и 600 экземпляров нотных изданий.
«В числе приобретений – современные компьютерные классы. При обучении они незаменимы: уже давно изучение сольфеджио, композиторов и их музыкальных произведений проходит с помощью компьютерных программ. Это повышает интерес детей к предмету, что сказывается на их уровне знаний», — отметил Владимир Фризен.
Программа «Культурной среды» рассчитана на шесть лет, но уже сейчас более 1200 учащихся из трех детских школ искусств Сургута получили возможность изучать музыку со всем необходимым оборудованием.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 12 июля в 11.00