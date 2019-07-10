В школы искусств Сургута закупили новые музыкальные инструменты, компьютеры и нотную библиотеку

В рамках федерального проекта «Культурная среда» администрация Сургута приобрела музыкальные инструменты и иное оборудование для трех детских школ искусств. Это учреждения дополнительного образования №1, 2 и 3. Остальные готовятся попасть в программу в следующем году.

По сообщению председателя комитета культуры и туризма администрации города Владимира Фризена, выделенные средства поступают сразу из трех бюджетов: федерального, окружного и муниципального. Всего это около 12 миллионов рублей, и только пять процентов из них составляют средства города.

Деньги пойдут на улучшение материально-технической базы школ. Для них закупят музыкальные инструменты, оборудование для компьютерных классов и 600 экземпляров нотных изданий.

«В числе приобретений – современные компьютерные классы. При обучении они незаменимы: уже давно изучение сольфеджио, композиторов и их музыкальных произведений проходит с помощью компьютерных программ. Это повышает интерес детей к предмету, что сказывается на их уровне знаний», — отметил Владимир Фризен.

Программа «Культурной среды» рассчитана на шесть лет, но уже сейчас более 1200 учащихся из трех детских школ искусств Сургута получили возможность изучать музыку со всем необходимым оборудованием.