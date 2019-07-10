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​Жители Сургута жалуются мэру на нескошенную траву

Фото Р. Нуриева
Фото Р. Нуриева

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети рассказал, что к нему поступило немало жалоб от горожан на нескошенную траву.

Градоначальник отметил, что покос травы в этом году начался позже, чем обычно, из-за плохой погоды: «Много жалоб по вопросу заросших травой дворов сургутяне оставляют в соцсетях. Я поручил сотрудникам администрации Сургута проверить качество покоса травы во дворах многоквартирных домов. Хочу напомнить, что покос травы — прямая обязанность УК по содержанию придомовой территории. Они должны косить траву дважды в сезон, а не как в зайцы из песни — однажды в полночь! На улицах и в парках Сургута покос травы начался 5 июня — позже, чем обычно, из-за плохой погоды. Сотрудники управления лесопаркового хозяйства, в чьи обязанности входит приборка городских газонов, уберут 229,51 га — это примерно пять территорий парка «За Саймой».

Также мэр сообщил, что на сегодняшний день уборка травы в Сургуте выполнена на 80 процентов.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 267, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:51
Пусть трава ростет! Пусть хоть один год семена естественным путем появятся! Кому трава мешает? Если мешает - то как?! Пройти не возможно или жулики в траве прячутся?! Как трава зеленая может мешать? Вот поясните мне, малообразованному!
Флудер Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:08
Вы, таки, думаете, что панк-голове кто-то на самом деле на траву жалуется? Вот уж нет иных проблем. Но по поводу травы проще всего бровки похмурить и ножкой потопать.
Если какая поло умная бабка и будет про траву писать, так сразу Путину, что уж мелочиться-то. Адекватные люди таки в управляющую компанию обратятся.

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