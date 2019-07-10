​Жители Сургута жалуются мэру на нескошенную траву

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в соцсети рассказал, что к нему поступило немало жалоб от горожан на нескошенную траву.

Градоначальник отметил, что покос травы в этом году начался позже, чем обычно, из-за плохой погоды: «Много жалоб по вопросу заросших травой дворов сургутяне оставляют в соцсетях. Я поручил сотрудникам администрации Сургута проверить качество покоса травы во дворах многоквартирных домов. Хочу напомнить, что покос травы — прямая обязанность УК по содержанию придомовой территории. Они должны косить траву дважды в сезон, а не как в зайцы из песни — однажды в полночь! На улицах и в парках Сургута покос травы начался 5 июня — позже, чем обычно, из-за плохой погоды. Сотрудники управления лесопаркового хозяйства, в чьи обязанности входит приборка городских газонов, уберут 229,51 га — это примерно пять территорий парка «За Саймой».

Также мэр сообщил, что на сегодняшний день уборка травы в Сургуте выполнена на 80 процентов.