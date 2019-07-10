Волейбольный клуб «Газпром-Югра» пригласил легионеров из Словакии и Польши

С нового сезона за волейбольный клуб «Газпром-Югра» будут играть легионеры из Словакии и Польши. Они уже пополнили состав команды.

Первым стал диагональный Мацей Музай: соглашение с польским игроком рассчитано на один год.

Вторым трансферным пополнением стал 21-летний словацкий доигровщик Юлиус Фиркаль. Игрок перешел из ВК «Токат», который в минувшем сезоне занял 6-е место в чемпионате Турции.

При этом в межсезонье клуб покинули шесть игроков: Кирилл Урсов, Богдан Гливенко, Александр Чефранов, Сергей Макаров, Петар Крсманович, Евгений Андреев.

«Это неизбежный процесс. Мы берем перспективных игроков, доводим их до уровня сборной, на них формируется определенный спрос, который рано или поздно начинает превышать наш ресурс. Мы не можем предложить большие контракты, но мы предлагаем нечто большее — самореализацию. То, что потом игрокам предлагают хорошие условия в других клубах, — следствие проделанной у нас работы», — заявил главный тренер команды Рафаэль Хабибуллин.

По итогам прошедшего сезона клуб занял 11-ое место в чемпионате.

Матчи первого круга предварительного этапа Кубка России пройдут с 17 по 22 сентября в Кемерово, игры второго круга состоятся с 8 по 13 октября в Сургуте.