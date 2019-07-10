В Сургуте у частных домов стал копиться мусор

Жители частных домов в Сургуте за своими заборами собирают кучи мусора. Происходит это потому, что с 1 июля вывозом отходов должен заниматься регоператор «Югра-Экология», а договоры с ним многие горожане не заключили, так как попросту не знали о такой необходимости.

«Я проживаю по адресу переулок Нагорный. У нас нет мест для сбора мусора (урн), наша управляющая компания вывозила мусор на машине прямо от дома, — пишет на портал «Твой Сургут» Дмитрий Забелин. — Сейчас вывоз мусора не осуществляется. Возле домов горы мусора, которые так же собаки растаскивают по всей улице. В управляющей компании ответили, что они нас больше не обслуживают, и что мы переданы городу».

На жалобу сургутянина откликнулся начальник отдела экологической безопасности Управления по природопользованию и экологии Павел Чудинов. Он сообщил Забелину, что с 1 июля все собственники ТКО обязаны были заключить договоры на оказание услуг с региональным оператором АО «Югра-Экология».

В другом своем ответе на обращение Ивана И. — жителя улицы Школьной на Черном Мысу, чиновники рекомендовали ему обратиться в «Югорский расчетно-информационный центр», представляющий интересы регоператора в Сургуте. Мужчина также пожаловался на то, что мусор не вывозится с 1 июля.

Отметим, что вполне вероятна ситуация, что жители частных домов, заключая договоры, будут неприятно удивлены новой «стоимостью мусора». Она, по информации члена ОНФ в Югре Евгения Печерицы, кратно выросла:«Думаю, неприятно будут удивлены и собственники ИЖС в границах Сургута! Норма накопления на 1 проживающего составляет 5,256 куб. м./год, что равняется 551,144 кг! Плата при этом будет равна 305,50 рубля в месяц с человека!»





Ранее, по данным СИА-ПРЕСС, предоставленным одной из обслуживающих частный сектор коммерческих организаций, жители платили им чуть больше — 350-450 рублей, но за куб мусора, а не с человека. Собеседник корреспондента привел в пример Нефтеюганск, где жители частных домов теперь платят за вывоз и утилизацию ТКО более тысячи рублей.

Подтвердить СИА-ПРЕСС размер новой "мусорной" платы для частного сектора операторы с горячей линии компании «Югра-Экология» затруднились, по их словам, она будет названа им в течение недели.

Почитайте, как выросла цена на вывоз и утилизацию мусора в Сургуте, и кто может снизить для себя этот тариф.