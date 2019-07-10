​В Сургуте дорожную разметку частично делают холодным пластиком. Технология в разы дороже, её эффективность в наших широтах еще надо проверять

В Сургуте продолжается дорожная кампания. Специалисты уже обновили разметку на 80 процентах запланированных участков. В этом году в городе восстановят 620 км продольной разметки механическим способом с помощью машин, а также обновят 32 тысячи кв. м пешеходных переходов и поперечных линий.

Кроме того, в этом году активно внедряется новая технология обновления «зебры». «Пешеходные переходы делают холодным пластиком. Технологию используем второй год: в прошлом году опробовали, в этом 33 пешеходных перехода исполним таким образом. Технология сложнее, чем краска: делается основа — желобок миллиметра три-четыре в глубину, туда наносится холодный пластик, сохнет минут 15-20, потом можно эксплуатировать пешеходный переход», — заметил заместитель главы департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

Он заявил, что гарантия на такую технологию — один год, а на краску три месяца, однако точно сказать, сколько пластик продержится на «зебрах» в северных условиях, нельзя. «Понимаете, заводы-изготовители ориентируются на регионы, где умеренный климат. Сейчас нанесем и посмотрим, как пластик будет себя вести, особенно зимой. И тогда уже будет какое-то мнение. Да, конечно, пластик дороже, но, если он будет держаться год, соответственно, будем по-максимуму его использовать», — дополнил Карпеткин.

Отметим, что цена холодного пластика примерно в три раза больше краски. Замглавы ДГХ в этом случае привел следующую калькуляцию: на разметку из городского бюджета затратят 18 млн рублей. Всего работы проведут на 653 пешеходных переходах, из них на 33 «пластиковых» перехода уйдет 2,5 млн рублей, еще 16 млн рублей потратят на все остальные работы краской.

Решение ввести новую технологию, по словам Карпеткина, обусловлено не только интересом администрации города в экспериментальном подходе, но и госстандартами. «Было поручение президента выполнять пластиком разметку вблизи образовательных организаций — мы его выполняем», — пояснил специалист мэрии.