​В Сургуте спецавтомобили «Паркон» теперь штрафуют машины на газонах

В Сургуте с этого месяца спецмашины «Паркон» стали фиксировать нарушения правил благоустройства, а именно — парковку на газонах. Штраф для физлиц в таком случае составит от одной до трех тысяч рублей.

«Уже отработаны маршруты и участки территорий, на которых зафиксировано наибольшее количество нарушений правил благоустройства и уже сегодня есть результаты работы, а в скором времени нарушители получат «письма счастья», — сообщает пресс-служба муниципалитета.

Жителей, которые заклеивают госномера, чтобы машины «Паркон» не могли их зафиксировать, также будут наказываться рублем — в администрации принято решение об активизации борьбы с такими «умниками»: «Совместно с УМВД России по Сургуту будут организованы и регулярно проводиться профилактические рейды, направленные на выявление данных нарушителей с целью привлечения их к административной ответственности».

Для справки: «Паркон» работает в Сургуте с января прошлого года. Один автомобиль патрулирует улицы города (восемь маршрутов), а другой — дворы (11 маршрутов). За 2018 год отделом ГИБДД УМВД России по Сургуту было вынесено 10 171 постановление о нарушениях ПДД, а за полгода 2019-го — 16 693.

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