​Сургутянка разглядела в детской методичке по уходу за зубами флаг ЛГБТ и возмутилась

Жительница Сургута Надежда Монастырева-Кузнецова выложила в городском паблике возмущенный пост, в котором рассказала, что местный Центр медпрофилактики раздает детям методички, в которых изображен флаг ЛГБТ-сообществ.

«Посетили с ребенком городскую детскую стоматологию №1 на ул. Пушкина. Из кабинета вышли с подарком — методическим пособием по гигиене полости рта для начальной школы. Распространяются такие пособия БУ «Центр медицинской профилактики ХМАО-Югры», — пишет сургутянка. — На развороте — изображение радостных детей с воздушным змеем, раскрашенным в цвета флага ЛГБТ-сообществ (шестицветный, без небесно-голубого). Все стало понятно, увидев на последней странице список консультантов из университетов США, разработчиков данной методички. Центр профилактики раздает такие пособия несовершеннолетним».





В комментарии под постом отписался главный врач Центра Алексей Молостов, указав, что он тому же — отец троих детей, и отметив, что его учреждение «относится к светским институтам государства по охране здоровья и оказывает помощь людям вне зависимости от пола, религиозных, политических и иных взглядов», но тем не менее медики «дополнительно запросили комментарий к данному посту у представителей Русской православной церкви по ХМАО-Югре», и с вниманием отнесутся к их мнению.

Также Молостов отметил, что макет брошюры был подготовлен специалистами Центра с использованием текстовых материалов, разработанных ведущими мировыми специалистами (не только США), и прошедшими рецензирование специалистов в области стоматологии российских ВУЗов. «Графические материалы, используемые в брошюре, взяты из открытых графических библиотек, используемых для данного вида работ. Логическая связь, скрытый смысл между графикой и источником текста в данном случае отсутствует», — подчеркнул медик.

Фото: Надежда Монастырева-Кузнецова