​Сургутские дольщики недовольны работой застройщиков, несмотря на дорожные карты, согласованные с губернатором. Горожане планируют снова устраивать протесты

Сургутские дольщики по-прежнему недовольны скоростью и качеством строительства домов, где они ждут квартиры. По словам представителей инициативных групп, несмотря на вмешательство губернатора Югры Натальи Комаровой в ситуацию со срывами сдачи жилья и создание дорожной карты по решению проблем застройщиков, активное строительство так и не началось.

Собственники квартир в недостроенном доме №2 жилого комплекса «Любимый» жалуются, что строительная компания «ДЭП» все еще не сообщила, как и за счет каких средств планирует достраивать их квадратные метры.

«На стройке показуха — мы думаем, из-за установленных камер — работают на площадке несколько человек, кран по-прежнему не установлен. Люди не понимают, почему делают стены, когда еще даже этажи все не подняты. Администрация города постоянно проводит совещания, на которые Копайгора (гендиректор компании застройщика — прим. авт.) не ходит. И соответственно нет толку в этих совещаниях, — комментируют ситуацию дольщики в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС. — По факту, наш дом как стоял, так и стоит. Мы написали огромное письмо Владимиру Путину, где приложили все полученные ответы-отписки, его приняли. Ждем ответа».

Также сургутяне отметили, что планируют снова выходить на одиночные пикеты и устраивать протестные акции.

Представители одной из инициативных групп ЖК «Уютный» также заявили, что темпы строительства по-прежнему остаются низкими, а сама ситуация находится «в подвисшем состоянии».

Сами застройщики говорят, что принимают все возможные меры, чтобы устранить проблемы и продолжать строительство. «Мы пытаемся сделать все, чтобы соблюдать сроки, запланированные в дорожных картах. Главное — оборотные средства. Если банки нам сейчас плечо подставят — мы сдаем все как надо», — заявил Андрей Копайгора в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Специалисты администрации Сургута подтвердили редакции, что работы по всем проблемным объектам ведутся, а сотрудники мэрии следят за процессом. «Дорожные карты работают. Все мероприятия и сроки по домам прописаны в них: подписание документов, договоров субподряда, в котором будут прилагаться график выполнения работ, в том числе, когда закончат работы, когда ключи передадут», — пояснил главный архитектор, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Сергей Солод.

Комментарий от представителей югорского правительства на момент публикации получить не удалось. Специалисты департамента общественных и внешних связей обещали направить ответ позже.