​В Сургуте полиция задержала полуголого неадекватного мужчину, который кричал и бил дом

Во вторник, 9 июля, сургутяне в районе перекрестка улиц Губкина — Энтузиастов обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно: по пояс голый горожанин громко кричал и бил по стенам жилого дома. Жители дома, который атаковал мужчина, вызвали полицию.

В пресс-службе сургутского УМВД пояснили, что сейчас нарушитель общественного порядка находится в ПНД. «Сотрудники, прибывшие на место, задержали мужчину, а после доставили в психоневрологический диспансер. Далее с ним будут работать врачи», — отметили в полиции.