​Жители Сургута пожаловались губернатору Югры на «Северстрой» — компания должна снести их аварийные дома, но этого не происходит

Несколько жителей Сургута написали обращения к губернатору Югры Наталье Комаровой, в которых пожаловались на компанию «Северстрой». Застройщик должен был снести их ветхие дома, но не делает этого из-за отсутствия денег. Также сургутяне возмутились бездействием по этому поводу администрации города.

«Проживаю в Сургуте, в квартире в деревянном двухэтажном доме 1965 года строения. Дом по улице Московская, 43, — аварийный, идет под снос за счет застройщика,— написала горожанка Евгения Чорба. — Проводились аукционы, то один застройщик был, затем сменился застройщик на «Северстрой». На данный момент наши дома по улице Московской остались не удел. У застройщика нет денег, квартир. Когда же наши дома пойдут под снос?»

Другая сургутянка Василиса Нургалиева — жительница дома № 52 по улице Московской, считает, что «Северстрою» попросту невыгодно переселять их: «… часть дома переселили, у кого было приватизированное жилье, остались лишь те, у кого жилье по соцнайму. При этом застройщик недвусмысленно дает понять, что переселять им таких жильцов невыгодно».

Сургутянка отмечает, что чиновники на портале «Твой Сургут» ранее обещали ей, что переселение будет произведено в этом году, но «вторая половина года уже началась, а известий никаких нет». «Почему администрация города ничего не предпринимает? Почему не расторгает договор и не перезаключает с действующим застройщиком, для исполнения распоряжения о ликвидации ветхого и аварийного жилья?» — задает вопрос Нургалиева.

На момент публикации СИА-ПРЕСС не удалось оперативно получить комментарии от администрации Сургута и компании «Северстрой». Мы опубликуем их после получения.

Фото: onf.ru