​В Солнечном по неизвестным причинам снова вспыхнули цистерны с топливом

В промзоне поселка Солнечный Сургутского района во второй раз за сутки произошел пожар — снова загорелись три автомобиля с топливными емкостями. Как сообщили корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе югорского МЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«Угроза распространения огня на другие объекты отсутствует, пострадавших нет. Специалисты рассматривают различные причины пожара», — отметили сотрудники экстренных служб.

Ликвидацией пожара занимались 22 специалиста личного состава и семь единиц техники. Тушение пожара сегодня заняло около двух часов. Сейчас на месте работает следственная группа, дорожное дознание и пожарная лаборатория для проведения экспертиз.

Напомним, в понедельник, 8 июля, две автоцистерны «КамАЗ» загорелись в промзоне поселка Солнечный.