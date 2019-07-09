Полиция рассказала, как не допустить выпадения ребенка из окна

С наступлением лета окна в домах все чаще остаются открытыми, из-за чего маленькие дети от 3 до 5 лет нередко из них выпадают. Причем по статистике половина случаев происходит именно тогда, когда ребенка оставляют без присмотра.

Полицейские Сургутского района подготовили список рекомендаций родителям, чтобы они могли обезопасить своих детей.