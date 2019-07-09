16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8699   EUR  71,7067  

Полиция рассказала, как не допустить выпадения ребенка из окна

С наступлением лета окна в домах все чаще остаются открытыми, из-за чего маленькие дети от 3 до 5 лет нередко из них выпадают. Причем по статистике половина случаев происходит именно тогда, когда ребенка оставляют без присмотра.

Полицейские Сургутского района подготовили список рекомендаций родителям, чтобы они могли обезопасить своих детей.

  • Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.
  • Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка.
  • По возможности открывайте окна сверху, а не снизу
  • Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.
  • Если вы переживаете, что малыш может разбить стекло, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. Причем бронированная пленка безопасности, которая укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в раме даже при образовании трещин.
  • Защитите окна, вставив оконные решетки.
  • Если у вас нет финансовой возможности приобрести специальные устройства, то, как бюджетный вариант, можно просто выкрутить ручки с окон в детской комнате и вставлять их лишь по необходимости.
  • Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:01, просмотров: 197, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь

​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь
Анастасия Айджанова, Карина Дроздецкая Сегодня в 12:37
184 1
Могут ли соседи держать дома змею?

Могут ли соседи держать дома змею?
Зависит от того, ядовитая она или нет, а также от времени ее приобретения
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута Сегодня в 11:47
226 2
Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам

Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута Сегодня в 09:08
331 0
​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
В 2019 году МЧС одобрило 16 пляжей в разных районах округа. Больше всего повезло Нижневартовску и Кондинскому району
Лилия Сулейманова 08 июля в 15:29
631 1
Это не граждане мудаки

Это не граждане мудаки
Дело не только в несознательных автомобилистах, которые, без сомнения, не полезли бы ставить свои авто на обустроенные и огороженные газоны, сшибая бампером металлические ограждения, да еще и при наличии обустроенных стояночных мест
Сергей Бражников, сургутянин 08 июля в 15:05
1021 35
Михаил Леонтьев: «Я радуюсь, когда кто-то аплодирует между частями симфонии. Потому что это значит, что к нам пришел новый слушатель»

Михаил Леонтьев: «Я радуюсь, когда кто-то аплодирует между частями симфонии. Потому что это значит, что к нам пришел новый слушатель»
Анастасия Семихатских 08 июля в 14:18
588 2
Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО

Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО
Еще один важный итог субботника – идея дать имя нашему скверу в честь первого градоначальника Сургута – Петра Александровича Мунарева. Что скажете?
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 08 июля в 12:04
889 22
Варламов и война цветов

Варламов и война цветов
Прогуляться по проспекту Ленина не вдоль панелек с халабудными магазинчиками, а увидеть петербургскую Гороховую или римскую Кола де Рензо у себя в Сургуте
Сергей Антонов, сургутянин 08 июля в 11:03
465 0
Семья – важнейшая ценность в жизни человека

Семья – важнейшая ценность в жизни человека
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 08 июля в 08:42
332 0
​Они уничтожают газоны Сургута. Проект СИА-ПРЕСС против автохамов «Эвакуируйте это!» — выпуск №7

​Они уничтожают газоны Сургута. Проект СИА-ПРЕСС против автохамов «Эвакуируйте это!» — выпуск №7
(30.06.2019—05.07.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 05 июля в 13:10
1509 38
В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!

В том-то и дело, что проект – для людей. Чтобы им было хорошо!
Руководитель Творческого центра «Сойка» Кристина Серебрякова – о подъездах, социальных проектах, выдающихся художниках, людях и командной работе
Анастасия Айджанова 06 июля в 18:04
1189 0
​Ремонты и котлеты

​Ремонты и котлеты
Итоги недели от обозревателя СИА-ПРЕСС Олега Владимирова
Олег Владимиров 06 июля в 17:47
1184 1
Олег Владимиров

​Без середины
Нынче в России полно миллиардеров, хватает миллионеров, у офицеров по квартирам залежи денег. Но основная масса трудящихся обретается все на том же уровне «от зарплаты до зарплаты», средний же класс едва просматривается под микроскопом
Олег Владимиров 05 июля в 16:20
1318 17
Узнала о том, что я бизнесвумен, когда мне предложили погасить полмиллиона долгов по налогам

Узнала о том, что я бизнесвумен, когда мне предложили погасить полмиллиона долгов по налогам
Многодетная мама из Сургута Виктория Лунина — о том, как она без ведома стала «владелицей» пяти фирм в Москве и получила арест на автомобиль и банковские счета за кредиты, которые не брала
Виктория Лунина, сургутянка 05 июля в 12:02
805 1
​В какую службу обращаться, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​В какую службу обращаться, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Анастасия Семихатских 05 июля в 09:57
624 1
​Диакон Антоний: «Большинство участников общественных слушаний в Нижневартовске выступили за строительство храма»

​Диакон Антоний: «Большинство участников общественных слушаний в Нижневартовске выступили за строительство храма»
Представитель Ханты-Мансийской митрополии ответил на вопросы СИА-ПРЕСС о зреющем скандале вокруг новой церкви в столице Самотлора
Анастасия Якупова 05 июля в 09:30
2248 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика