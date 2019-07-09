Полиция рассказала, как не допустить выпадения ребенка из окна

С наступлением лета окна в домах все чаще остаются открытыми, из-за чего маленькие дети от 3 до 5 лет нередко из них выпадают. Причем по статистике половина случаев происходит именно тогда, когда ребенка оставляют без присмотра.
Полицейские Сургутского района подготовили список рекомендаций родителям, чтобы они могли обезопасить своих детей.
- Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.
- Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка.
- По возможности открывайте окна сверху, а не снизу
- Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько дюймов.
- Если вы переживаете, что малыш может разбить стекло, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. Причем бронированная пленка безопасности, которая укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в раме даже при образовании трещин.
- Защитите окна, вставив оконные решетки.
- Если у вас нет финансовой возможности приобрести специальные устройства, то, как бюджетный вариант, можно просто выкрутить ручки с окон в детской комнате и вставлять их лишь по необходимости.
- Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.
В чем проблема «мусорной реформы» в Югре. Обсудим с Сергеем Полукеевым // ONLINE 11 июля в 11.00