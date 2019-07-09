​Сургутянин ударил женщину молотком по голове ради 26 копеек и теперь сядет на два года

Городской суд вынес обвинительный приговор сургутянину, совершившему разбой или нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

В материалах дела сообщается, что в апреле этого года безработный мужчина в подъезде одного из домов по проспекту Пролетарскому напал с молотком на женщину. Преступник нанес им один удар в затылочную область головы и стал вымогать у потерпевшей деньги. Женщина, испугавшись угроз, передала ему свою банковскую карту, на счете которой находилось в сумме 26 копеек. Завладев платежным средством, мужчина скрылся. «Однако уйти от ответственности ему не удалось, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — поясняют сотрудники пресс-службы суда.

Теперь преступника ожидают два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.