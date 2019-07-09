​В Сургуте приезжий из Смоленской области пытался сбыть более 10 кг наркотиков

В Сургуте в середине июня полицейские задержали 25-летнего уроженца Смоленской области, который, действуя вместе с неустановленным лицом, купил и хранил при себе, а также по месту своего жительства, наркотики массой более 10,2 кг.

Мужчине грозит наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) — лишение свободы до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Преступник будет дожидаться решения суда под стражей.