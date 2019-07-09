​В Сургуте до конца лета будет закрыт перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы

В Сургуте на следующей неделе будет ограничено движение на одной из главных улиц города — 30 лет Победы. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главного инженера ООО СК «ЮВиС» Антон Суворов: «Сейчас идет согласование в ГИБДД. Ориентировочно работы будут проводиться до сентября».

На этом участке будут обновлять ливневую канализацию, класть сети Ростелекома и проводить другие работы, необходимые для соединения с продолжением улицы Маяковского (в сторону Университетской).

Отметим, что со стороны Университетской перекрытия дороги не будет.

Для справки: ООО СК «ЮВиС» — подрядчик, выполняющий работы по строительству продолжения улицы Маяковского. Сумма контракта составила почти 378 млн рублей.