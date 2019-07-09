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9 июля в Сургутском районе обещают грозу и сильный ветер

Сегодня, 9 июля, в Сургутском и Нижневартовском районах синоптики прогнозируют опасные явления погоды, связанные с очень сильным дождем, сильным ливнем, грозой, и усилением ветра порывами до 18-23 м/сек.

Опасность ухудшения погоды продержится вплоть до ночи. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Управление ГО и ЧС просит жителей Сургутского и Нижневартовского районов быть осторожными, лишний раз не выходить на улицу и с особой тщательностью соблюдать правила дорожного движения.


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Сегодня в 09:10, просмотров: 27, комментариев: 0


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