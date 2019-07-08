На Солнечном горят цистерны с топливом

Сегодня примерно в 16:30 в промзоне поселка Солнечный загорелись автомобили с топливными емкостями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели две автоцистерны автомобилей «КамАЗ».
"К ликвидации возгорания привлечены дополнительные силы. По предварительной информации пострадавших людей нет, угрозы распространения пожара на соседние объекты нет", - сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.
На месте пожара работают 29 человек личного состава, 11 единиц специальной техники.
"Предварительно эти КамАЗы были с топливом и рядом стояли еще стационарные емкости, тоже с топливом. На момент прибытия обе машины уже были в огне, их тушат. На месте уже дознаватели работают, сейчас будут собственника искать, устанавливать, что там за топливо было", - сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС.
В чем проблема «мусорной реформы» в Югре. Обсудим с Сергеем Полукеевым // ONLINE 11 июля в 11.00