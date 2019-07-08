СМИ пишут, что сургутские школьники не могут поступить в 10 класс. Так ли это?

На прошлой неделе в городских СМИ появилась информация о том, что в некоторых общеобразовательных учреждениях Сургута выпускники девятых классов не могут поступить в старшую школу из-за недостаточно высоких результатов обучения и отсутствия хорошего портфолио. СИА-ПРЕСС решил выяснить, правда ли это.

Мы связались с сургутянкой Марией, чей сын, окончив 9 класс, столкнулся с проблемой получения дальнейшего школьного образования.

«Мы подали заявление в 44 школу, живем рядом. В тот же день мне позвонила директор и сказала, что мест уже не осталось, хотя заявление сын отнес в первый же день приема. Это неудивительно: конечно, школы отдают предпочтение тем детям, которых они сами выпустили из 9 класса. Но после недолгого разговора мы с директором пришли к согласию, что моего ребенка все же примут. Как мне позже объяснили в департаменте образования города, для 10-11 классов место жительства ученика не имеет значения. Однако на школьных собраниях до родителей эту информацию доносят не в полной мере».

Дело в том, что старшая школа подразумевает практически равное разделение классов на общеобразовательные и профильные. Поступление в последние требует особого усердия от учеников.

Справка: Сейчас в образовательных организациях города к открытию предложено 47 профильных классов и 58 общеобразовательных.

Департамент образования Сургута подтвердил СИА-ПРЕСС, что отбор в старшую школу осуществляется в соответствии с законом. Это значит, что получив аттестат об окончании 9 класса, выпускник должен поступать в школу заново и пройти соответствующий отбор. Прописка здесь уже неважна: главное — оценки и качество наполнения личного портфолио. То есть, у выпускников разных учебных учреждений есть возможность и даже право претендовать на профильные классы в любой школе, гимназии или лицее по выбору. Вступая в конкурентную борьбу с другими абитуриентами. А вот общеобразовательные классы будут доступны всем желающим.

«Возможность получения среднего общего образования стопроцентно будет предоставлена для всех девятиклассников, но подчеркну – с учетом подготовки к освоению программ различных уровней. Сейчас количество 10-х классов рассчитано на 2600 человек, при необходимости мы будем эту сеть наращивать и увеличивать как число общеобразовательных классов, так и число профильных», — во время пресс-конференции отметила глава департамента образования Сургута Анна Томазова.

«Мне в департаменте ответили, что можно подавать заявление в любую школу города, и если вам приходит отказ, то вы в августе можете написать повторное заявление, и ваш ребенок в любом случае пойдет в 10 класс. Просто общеобразовательный, а не профильный и не обязательно по месту жительства», — добавила Мария.

С подробным перечнем профильных классов можно ознакомиться здесь.