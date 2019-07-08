​В Сургуте дольщики подают в суд на скандально известного застройщика. Компания просит жителей еще подождать

Сургутские дольщики жилого комплекса «Любимый» подают в суд на застройщика «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (входит в холдинг «Югорская промышленная корпорация»). В 2018 году, после срыва сдачи квартир строительной компанией, собственникам были предложены дополнительные соглашения. По документам дольщикам полагается ежемесячная компенсация в связи с переносом срока. Однако на сегодняшний день ни одна из семей, купивших квартиру у ДЭПа, не получила выплат. Об этом представители инициативной группы рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в личной беседе, уточнив, что индивидуальные иски уже были направленны в суд. Подтвердить информацию у представителей горсуда на момент публикации не удалось — в пресс-службе обещали предоставить комментарий позже.

Генеральный директор «ДЭП» Андрей Копайгора пояснил СИА-ПРЕСС, что компания в курсе сложившейся ситуации. «Мы ведем с дольщиками беседы и просим их — давайте, мы сначала дома достроим, первый и второй, и потом, конечно, будут выплаты. Но сначала надо все деньги, которые есть, пустить в стройку, чтобы достроить дома. Нужно расставить приоритеты», — отметил руководитель строительной фирмы.

Напомним, проблемы у сургутских дольщиков начались осенью прошлого года, когда стало известно, что строительные компании не смогут вовремя сдать строящиеся дома. С того момента жители города провели серию одиночных пикетов, а также неоднократно написали обращения к президенту России Владимиру Путину, губернатору Югры Наталье Комаровой и главе Сургута Вадиму Шувалову. После вмешательства в ситуацию руководителя региона для решения проблем дольщиков была создана дорожная карта.

Отметим, гендиректор «ДЭП» Андрей Копайгора стал фигурантом уголовного дела по мошенничеству. Сам бизнесмен заявил, что это расследование внутри компании, которое инициировало руководство. Также он считает, что дело не связано с дольщиками.