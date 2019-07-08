В Сургуте приостановили эксперимент с теплыми остановками

В администрации Сургута приостановили эксперимент с теплыми остановками. По словам директора департамента городского хозяйства сургутской администрации Романа Богача, в бюджете на ближайшие два года не заложены суммы на приобретение теплых остановок.

«Эксперимент с этими павильонами мы, в целом, считаем успешным. Но здесь вопрос цены. Если в этом году мы за обычные остановки отдали 200 тысяч рублей за каждую, то цена за тёплую будет кратно выше. Поэтому в этом году и следующем году в бюджет города не заложены суммы на теплые остановки», – рассказал Роман Богач.

Всего по данным администрации города, в Сургуте 79 остановок нуждаются в павильонах, из которых на 29 поставить павильоны, по тем или иным причинам, невозможно. В этом году планируется установить 31 павильон. Остальные 19 администрация Сургута планирует установить в следующем году.