​Оператор «мусорной реформы» в Югре назвал своего официального представителя в Сургуте

В Сургуте названа компания, которая будет представлять регионального оператора АО «Югра-Экология» — «Югорский расчетно-информационный центр» (ЮРИЦ).

С этим посредником жители будут заключать договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также в ЮРИЦ будут проводить все расчеты, начисления и перерасчеты.

У центра два офиса в Сургуте: ул. Энгельса, д. 11, ТЦ «Сибирь» (понедельник-пятница с 10.00 до 18.00, без перерыва); пр. Ленина, д. 26 (понедельник-пятница с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00).

Напомним, с 1 июля в Сургуте установлен тариф на вывоз и утилизацию мусора — 110 рублей 44 копейки для жителей многоквартирных домов.