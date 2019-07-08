Администрация Сургута хочет закопать ЛЭП, в охранной зоне которой стоит «Агора» и офис Сургутнефтегаза

Сургутская администрация ведет переговоры с «Тюменьэнерго» о том, чтобы закопать высоковольтную линию электропередач над улицей Профсоюзов. Об этом журналистам рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач. По его словам, сегодня эта ЛЭП создает сложности для городской застройки.

«Охранные зоны ЛЭП сегодня не дают поставить туда даже остановочные павильоны. Есть противоречия и с действующей застройкой. Так ТЦ «Агора» довольно далеко заходит в охранную зону. Сейчас мы с «Тюменьэнерго» прорабатываем возможность закопать эту ЛЭП, но переговоры на ранней стадии, и пока даже примерных сроков их завершения назвать не можем», – рассказал Роман Богач.

Напомним, проблема охранных зон ЛЭП над улицей Профсоюзов перешла в критическую стадию в прошлом году, когда владельцев расположенных там торговых павильонов обязали снести свои постройки. С этим они не согласились и перенесли спор с администрацией в суды.