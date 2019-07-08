​Сургутская полиция продолжает поиски преступника, который ударил мужчину ножом в ягодицу

В УМВД по Сургуту возбуждено дело по статье «Побои» в связи с инцидентом, который произошел в пятницу, 5 июля. Во дворе дома по адресу улица Университетская, 9 злоумышленник пырнул ножом 27-летнего жителя города, после чего скрылся.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести ранений. На данный момент личность нападавшего не установлена. Проводятся оперативные мероприятия. Специалисты устанавливают обстоятельства и подозреваемых в совершении преступления», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе полиции.

Напомним, ножевое ранение пришлось сургутянину в ягодицу. Потерпевший жив, его состояние стабильно.